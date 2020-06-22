В Одессе на прошлой неделе родились 187 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 187 новорожденных, что на три ребёнка больше, чем за предыдущую неделю. В числе новорожденных — одна двойня.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Количественное преимущество с минимальным перевесом на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики — на свет появились 94 маленьких одессита и 93 юные одесситки», — говорится в сообщении.

На первом месте по числу принятых родов на минувшей неделе находится городской родильный дом №7, где увидели свет 60 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в числе которых четыре пары близнецов.