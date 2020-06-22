Зеленский освободил выпускников школ от государственной итоговой аттестации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-IX, который Верховная Рада приняла 18 июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Целью закона является минимизация рисков заболевания COVID-19 среди учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования, и дальнейшего распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Документ вносит дополнения в Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», согласно которым в связи с внедрением карантинных мероприятий учащиеся, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Таким образом, те, кто не планировал поступать в учреждения высшего образования в этом году, могут получить свидетельство о полном общем среднем образовании без сдачи ВНО.

В то же время, согласно закону, ученики, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в частности, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО), необходимую для поступления в учреждения высшего образования Украины.

По данным Министерства образования и науки, отмена обязательной ГИА позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников тестирования и соответственно увеличить социальную дистанцию между ними в аудиториях.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон Украины «Об образовании», согласно которым продолжительность учебного года в учреждениях образования на период карантина может определяться Кабинетом Министров.