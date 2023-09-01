Куда пойти в Одессе на выходных 2-3 сентября

2 и 3 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

2 сентября в Одесской областной филармонии пройдёт концерт ко Дню города Odesa International. Возможность ярко отпраздновать День рождения жемчужины черноморского побережья. Насладиться эксклюзивной музыкальной программой в исполнении Национального одесского филармонического оркестра. Дирижёр – непревзойдённый маэстро Хобарт Эрл. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 18.00. Адрес: ул. Бунина, 15.

2 сентября на Одесской киностудии концерт LELY45. LELY45 — одна из самых ярких представительниц современной украинской музыки, чьё творчество заслуженно называют свежим глотком воздуха в музыкальной жизни страны. В Одессе она выступит с новой программой из лучших и новых треков. Стоимость билетов от 450 гривен. Приходите к 19.00. Адрес: Французский бульвар, 33.

2 сентября в Одесском художественном музее известный скульптор Михаил Рева в своём проекте «Исследование зла» демонстрирует русский мир смерти и разрушений. Приходите к 17:00. Адрес музея: ул. Софиевская, 5А. Вход: донат 300 грн на реализацию проекта.

2-3 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут очередные спектакли в рамках фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

2 сентября — «Питер Пен» (балетная студия С.Антиповой). Музыка Джоаккино Россини, Эдварда Грига, Лео Делиба, Андре Мессажера, Иоганна Штрауса. Балет-пантомима для детей на 2 действия. Исполняется под фонограмму. Начало в 12. Стоимость билетов от 70 до 350 гривен.

2 сентября — «Баядерка», Людвиг Минкус, балет в 3- действиях. Начало в 18 часов. Стоимость билетов от 100 до 600 гривен.

3 сентября — «Дюймовочка», Юрий Шевченко, балет в двух действиях. Либретто Николая Бровченко по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Начало в 12 часов. Стоимость билетов от 70 до 350 гривен.

2—3 сентября Odesa Beer Festival проходит в Горсаду. Посетителей ждёт море впечатлений, крафтового пива из разных уголков Украины и музыки. Для дегустации напитков гостям необходимо приобрести фестивальную тару. Средства, вырученные от продажи бокалов, направят на помощь украинским защитникам и их семьям. Приходите к 12.00. Вход свободный.

3 сентября приходите с друзьями во двор Международного культурного центра UNION и почувствуйте, как звучат песни старой Одессы. Вы услышите премьеру легендарной песни «У Чёрного моря» на украинском языке. Песни прозвучат в исполнении Jazz Inside. Стоимость билетов от 300 гривен. Приходите к 18.00. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 22 сентября выставка «Несломленная нация» работает в зале Одесского областного центра украинской культуры. Экспозиция состоит из произведений как именитых мастеров, так и молодого поколения. Живопись, гобелены, керамика, декоративная роспись, художественная вышивка, валяние из шерсти, народная игрушка, фотография, бумагопластика, батик радуют зрительский глаз. Адрес: ул. Польская, 20.

До 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко уличная выставка «Рашизм — это…» Украинского института национальной памяти «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – музея революции достоинства».

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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