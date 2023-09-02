Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: много разных нюансов

1 сентября прошло очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было посвящено текущей ситуации на фронте.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном на официальном сайте Офиса Президента Украины, рассказал Президент Владимир Зеленский.

«Только что провёл заседание Ставки. Фактически вся Ставка – о ситуации на фронте сейчас. Главком, командующие. Отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Буданова, – сообщил Глава государства. – Ситуация на востоке, на юге, на левом берегу Херсонской области. Поставки боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое – дать нашим воинам ещё больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников Ставки чётко понимает, что должен делать».

По словам Зеленского, 1 сентября также было совещание с правоохранителями, которые «продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри».

«Осень должна быть плодотворной в этом вопросе – именно для Украины», – подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В 2022 году было проедено 45 заседаний Ставки, которую Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский собирает раз в несколько дней. Предыдущее состоялось 28 августа.

Фото и видео: ОПУ

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