В оккупированном россиянами Херсоне на вокзале зареял украинский флаг

В Херсоне на вокзале зареял украинский флаг.

Об этом сообщает АО «Укрзализныця» в Теlegram.

«Национальный флаг на вокзале Херсона! Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона зареял украинский флаг. Потому что Херсон — это Украина, так было, есть и будет!», — говорится в сообщении.

Для справки. В Херсонской области враг блокирует «зелёные коридоры», эвакуацию. Военные РФ похищают мирных жителей, среди которых журналисты, руководители громад, депутаты, активисты, селяне, учителя. На временно захваченной территории региона иссякают ресурсы, остановился бизнес.

Как сообщала Одесса News, в Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населённых пунктов.

Фото: издание «Мост»

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