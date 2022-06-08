104 день войны: ВСУ крепко держат занятые позиции на юге страны

Украинские подразделения в Херсонской и Николаевской областях вдоль линии столкновения крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток.

Об этом сегодня, 8 июня, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

«Взбешённый от несокрушимости нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно накрывает системами залпового огня николаевское направление. Пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещёнными кассетными боеприпасами неизбирательного действия, обстрелян пригород Николаева. Те, кто делают вид, что обеспокоены мировым продовольственным кризисом, на самом деле попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры, где вспыхивают пожары, приобретающие впечатляющие масштабы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке врага провести воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный разведчик «Орлан-10» был уничтожен точным огнём зенитно-ракетного подразделения.

В Бериславском районе Херсона тяжёлая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы.

Тем временем захватчики начали подготовку к празднованию дня России в области. В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников «русского мира» среди населения почти нет. В Херсоне регулярно появлятся проукраинские, антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией, в результате выполнения огневых задач и нанесения 4-х ударов по скоплению сил противника, предварительно известно об уничтожении нескольких единиц бронированной техники и складе боеприпасов. Окончательные потери уточняются.

Корабельная группировка врага в Чёрном море не претерпела изменений ни в количестве, ни в задачах.

В Одесской области в рамках контрдиверсионных мероприятий был обнаружен житель областного центра, завербованный ФСБ, во время пребывания на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. По заданию иностранной спецслужбы он собирал данные о координатах блокпостов, количестве личного состава и имеющемся вооружении. Передавал захватчикам данные через мобильный мессенджер. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Отмечается, что силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам.

ОК «Юг» также предупредило, что иногда выполнение боевых задач может сопровождаться соответствующими звуковыми эффектами. «Помните, это знак, что вы под защитой Вооружённых Сил и других сил обороны, а не повод для паники или распространения информации».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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