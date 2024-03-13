Утром 13 марта враг коварно направил по Одесской области ракетный удар

Утром 13 марта враг направил по Одесщине ракетный удар.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

«Управляемую авиационную ракету, выпущенную из самолёта тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили над морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Одесса News информировала, что ночью 12 марта российские оккупанты совершили пуск ракеты Х-59 в направлении Одесской области. Цель была уничтожена подразделениями ПВО над морем.

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