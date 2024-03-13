MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Утром 13 марта враг коварно направил по Одесской области ракетный удар

Утром 13 марта враг коварно направил по Одесской области ракетный удар

-ВС-рф.jpg

Утром 13 марта враг направил по Одесщине ракетный удар.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

«Управляемую авиационную ракету, выпущенную из самолёта тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили над морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Одесса News информировала, что ночью 12 марта российские оккупанты совершили пуск ракеты Х-59 в направлении Одесской области. Цель была уничтожена подразделениями ПВО над морем.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 261

Смотрите также...

scroll to top