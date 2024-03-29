29 марта российские войска продолжили ракетный террор Одесской области

По Одессе из акватории Чёрного моря 29 марта враг направил две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты.

В некоторых районах города зафиксировано падение обломков.

По уточнённой информации, пострадали три человека, они госпитализированы.

Двое из них – дети 15 и 10 лет.

Все ранения лёгкие, угрозы для жизни, к счастью, нет.

Последствия атаки уточняются.

Одесса News информировала, что в Одессе 12 владельцев разрушенных врагом квартир не получили компенсацию.

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