В Одессе 12 владельцев разрушенных врагом квартир не получили компенсацию

28 марта состоялось заседание Исполнительного комитета Одесского городского совета, на котором проголосовано 26 решений по уничтоженному в результате ракетно-дроновых вражеских атак жилью одесситов.

Из них согласовано 14 компенсаций владельцам квартир в уничтоженных домах по ул. Приморской, Картамышевской и проспекте Шевченко, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Остальные 12 получили отказ в предоставлении компенсации», — говорится в сообщении.

Отказ объясняется тем, что одесситы подали заявления в Дії как за уничтоженное имущество, а оно было определено экспертами повреждённым.

«Гражданам предоставлено разъяснение, наши службы помогают подавать документы. К каждому человеку — индивидуальный подход. И мне приятно на выездных совещаниях слышать благодарности от жителей нашим службам, которые круглосуточно в связи с людьми. Это мотивирует, и в наше нелёгкое для всех время даёт силы работать. От себя лично, от членов Исполкома также хочу поблагодарить все городские службы, которые с первых минут находятся рядом с людьми», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Всего на 27 марта 2024 года отработано 94 заявления по уничтоженному имуществу. Из них владельцами уже реализовано 9 жилищных сертификатов, у людей есть своё жильё.

Одесса News информировала, что в Одессе 26 марта 2024 года были начаты работы по демонтажу повреждённой части крайнего парадного подъезда дома № 134 по просп. Добровольского, куда 2 марта попал ударный вражеский беспилотник. 18 квартир этой многоэтажки признаны уничтоженными.

Фото и видео: «Одесса»

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