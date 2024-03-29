В Одессе дополнительно обустроят 21 убежище

28 марта на заседании Исполкома Одесского городского совета согласована передача 21 сооружения гражданской защиты общей площадью 4 551 кв. м коммунальному предприятию «Сервисный центр» для последующего обустройства и обслуживания.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«С начала войны нами проделана масштабная работа. Ещё летом 2022 года Одесский городской совет дал согласие на принятие из государственного в коммунальную собственность сооружений гражданской защиты, которые находились в управлении Фонда госимущества. Было направлено несколько писем в разные инстанции. И, наконец, эти защитные сооружения гражданской защиты были переданы городскому Департаменту коммунальной собственности, который сегодня передаёт убежища «Сервисному центру», — проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что в большинстве своём эти защитные сооружения находятся в заброшенном состоянии и нуждаются в ремонте, но даже в таком виде они пригодны для укрытия населения.

Мэр подчеркнул, что будут назначены ответственные лица, которые будут открывать убежища во время тревог.

Одесса News информировала, что 7 марта 2024 года на конечной остановке трамвая №5 в Аркадии установлено первое мобильное укрытие для временного нахождения во время воздушной тревоги.

Фото и видео: «Одесса»

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