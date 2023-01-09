Одесские пограничники натаскивали собаку на учебные снаряды, а она нашла боевые

В Одесской области во время учений служебная собака обнаружила снаряды времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что пограничники Подольского отряда проводили специальные занятия со служебными собаками по поиску взрывчатых предметов. При отработке поиска опасных предметов четырёхлапая помощница Йорна сработала на место, где не было учебных закладок.

«Пограничники-сапёры проверили «указанное» место и обнаружили на глубине около 15 см два 152 мм артиллерийских снаряда времён Второй мировой войны. Охранники границы сразу взяли под охрану район обнаружения опасных предметов и сообщили представителям ГСЧС», — говорится в сообщении.

Кстати, в ноябре прошлого года Йорна во время тренировок обнаружила в этом же лесу 131 артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года пиротехники уничтожили 2 взрывоопасных предмета времён Второй мировой войны, найденные в Одессе по улице Степной.

Фото: Госпогранслужба

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