ВСУ ракетой «Нептун» нанесли удар по кораблю «Константин Ольшанский»

Вооружённые силы Украины ракетой «Нептун» нанесли удар по кораблю «Константин Ольшанский», который россияне украли у Украины во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил 26 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«Девять лет оккупанты его грабили. Снимали с него оборудование. Соответственно, использовали его для ремонта собственных кораблей этого проекта. Потому что заказать их в Польше, как они пытались, через всякие подставные агентства не получалось», – отметил Плетенчук.

По его словам, после потери ряда своих больших десантных кораблей захватчики решили восстановить украденное украинское судно. На его ремонт россияне потратили около года, после чего Силы обороны ВСУ решили атаковать корабль украинской ракетой «Нептун».

Также Плетенчук уточнил, что во время атаки 23 марта украинские военные поразили в Крыму не только два больших десантных корабля «Азов» и «Ямал», но и «Иван Хурс». В кормовой части судна повреждено разведывательное оборудование. Сейчас этот корабль фактически находится не в боевой готовности и не может выполнять задачи.

Кстати, капитан 1 ранга Алексей Доскато, заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины был командиром десантного корабля «Константин Ольшанский».

Одесса News информировала, что в Генштабе ВСУ 23 марта сообщили о поражении во время ночной ракетной атаки в Севастополе нескольких объектов инфраструктуры ЧФ РФ и двух больших десантных корабля «Ямал» и «Азов».

Главное управление разведки Минобороны Украины 25 марта сообщило, что «Ямал» получил критические повреждения в результате ударов по 13-му судоремонтному заводу ЧФ РФ, однако данные по «Азову» и другим результативным попаданиям уточняются.

В то же время, при учёте потерь оккупантами кораблей за время вторжения. по-прежнему, Генштаб ВСУ указывает количество 26.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy