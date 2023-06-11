11 июня в Одессе день траура памяти погибших от вражеских обстрелов

11 июня объявлен днём траура в городе Одессе памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 09 на 10 июня в результате вражеской атаки на город и привела к гибели людей.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета приспущены Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города, независимо от формы собственности, рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщала Одесса News, в результате вражеских обстрелов в ночь на 10 июня погибли три одессита, ещё 26 пострадали, из них 3 детей. Три человека остаются в тяжёлом состоянии. Также агрессор атаковал в ту ночь Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, пострадали 10 человек.

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