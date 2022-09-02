Более 1,72 млн тонн продовольствия экспортированы из трёх одесских портов

Уже более 1,72 млн тонн продовольствия экспортированы из трёх украинских портов, которые заработали благодаря зерновой инициативе.

Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

С 1 августа, когда стартовала реализация «зерновой инициативы», из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» отправлены 1,72 млн тонн агропродукции. Всего в августе из разблокированных портов вышли 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира.

«Первый месяц Инициативы показывает? насколько является она критической для нашей экономики и глобальной продовольственной безопасности. Только в августе через порты Большой Одессы экспортированы более 1,7 млн тонн продовольствия. За аналогичный период времени через Дунайские порты экспортировано почти 1,6 млн тонн, по железной дороге — около миллиона тонн, а автотранспортом — более 600 тыс. тонн. Ожидаем уже в сентябре выйти на показатель перевалки из разблокированных морских портов на уровне не менее 3 млн тонн продукции. Всеми видами транспорта планируем экспортировать не менее 8 млн тонн», — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В министерстве отмечают, что всего в августе через разблокированные морские и Дунайские порты, по железной дороге и автотранспортом было экспортировано около 5 млн тонн агропродукции. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщала Одесса News, министр инфраструктуры Александр Кубраков и генеральный секретарь Международной морской организации (Maritime Organization — IMO) Китак Лим в августе 2022 года обсудили расширение «зерновой инициативы» на другие категории украинского экспорта.

Инфографика и фото: Мининфраструктуры

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