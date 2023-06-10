В результате ночной атаки врага на Одессу пострадали две школы и три садика

Кроме жилых домов и квартир гражданского населения, сегодня ночью в Одессе пострадали две школы и три садика.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Сотни выбитых окон, через которые ещё вчера смотрели детские глаза. Стёкла и обломки там, где днём они играют. Парты засыпаны пылью и штукатуркой. Убираем, моем, везём материалы, чтобы укрыть здания, пока будут готовы стёкла и окна. Службы города и городской голова, педагоги, родители… мы справимся. Как всегда», — написала чиновница.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Генадий Труханов 10 июня встретился с пострадавшими из-за ночного вражеского обстрела.

Фото: Елена Буйневич/Facebook

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