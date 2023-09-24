В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Иванов, светлая ему память

3 августа в Беляевской территориальной громаде в Одесской области провели в последний путь погибшего военного ВСУ Валерия Иванова.

Об этом сообщал Беляевский горсовет.

Валерий несколько дней не дожил до своего 41-го дня рождения. У защитника остались двое детей 10- и 15-ти лет, жена.

Нашего защитника мобилизовали в марте нынешнего года. Он проходил службу в 28-й бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

3 августа в Беляевской городской территориальной громаде объявили День траура. Похоронили Валерия в селе Маяки.

Одесса News информировала, что 2 августа 2023 года Болград Одесской области простился со своим уроженцем сержантом Сергеем Кулишом.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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