В боях за Украину погибли одесситы Вячеслав Крутьян и Пётр Смаль, светлая им память

11 июля в Одессе простились с двумя героями, отдавшими свои жизни в боях за освобождение Украины.

Об этом сообщала «Думская».

Вячеслав Крутьян и Пётр Смаль с первых дней полномасштабного вторжения врага вступили в ряды Вооружённых сил Украины и освобождали от захватчиков временно оккупированные сёла и города.

Морской пехотинец, наводчик десантно-штурмового подразделения 35-й бригады морской пехоты, матрос Вячеслав Крутьян 5 июля этого года получил ранение, несовместимое с жизнью вблизи населённого пункта Авдеевка.

Водитель артиллерийской батареи десантно-штурмового подразделения воинской части А1126 старший солдат Пётр Смаль погиб 4 июля 2023 года рядом с населённым пунктом Чернещина Изюмского района Харьковской области.

После прощания с погибшими воинами состоялась церемония накрытия гроба государственным флагом Украины.

Как сообщала Одесса News, 51-летний уроженец села Виноградовка в Болградской громаде Одесской области, солдат территориальной обороны Анатолий Цонев погиб 9 июля во время выполнения боевого задания в Сумской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Думская

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