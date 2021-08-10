Медсестра из Одессы получила «Медицинский Оскар»

В Киеве состоялась ежегодная церемония награждения лучших медиков страны «Медицинским Оскаром» — наградами за профессионализм и милосердие «Орденом Святого Пантелеймона» и «Медалью Святого Пантелеймона», в числе которых есть операционная медицинская сестра из Одессы.

Об этом сообщает Укринформ.

«Этот праздник (День Святого Пантелеймона — ред.) становится всё более актуальным и целесообразным во времена, которые переживает весь мир, когда все повернулись лицом к медицинским работникам. Все поняли, насколько важно, чтобы система здравоохранения была, чтобы система здравоохранения могла реагировать на возникающие угрозы. Наше государство задолжало медикам. С надеждой смотрю в ближайшее будущее и более чем уверен, что, начиная со следующего года, у нас в системе здравоохранения появится шанс идти вперёд и построить то, что хотят наши медики», — сказал на церемонии награждения министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Награды получили 11 медицинских работников. Среди них — профессионалы с большим опытом и молодые амбициозные медики, врачи и медсёстры, военные хирурги и педиатры, те, кто спасает от коронавируса и кто занимается научными исследованиями.

В соответствии с требованиями, в течение года среди сотен кандидатов были определены 44 номинанта.

В номинации «Лучший медицинский работник» «Орден Святого Пантелеймона» получила операционная сестра урологического отделения клиники урологии и нефрологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона Галина Адаменко.

Вместе с орденом победители получили и денежные сертификаты на сумму 100 тысяч гривен.

Отдельными премиями и Медалью Святого Пантелеймона награждены молодые медики в следующих номинациях — «За врачебное искусство», «За заботу и ласку к больному», «За научные разработки в медицине».

Кстати. Награда за профессионализм и милосердие «Орден Святого Пантелеймона» — это наивысшая общественная награда, которая имеет специально-профессиональное направление, присуждается за значительные результаты в области здравоохранения, в духовном и физическом развитии украинского общества. Награда вручается лицам, которым присущи высокий профессионализм, духовно-нравственные качества и которые достигли значительных личных результатов в области здравоохранения, благотворительной и общественной деятельности.

Награда была одобрена и благословлена предстоятелями крупнейших христианских церквей Украины.

Торжественная церемония награждения «Медицинским Оскаром» ежегодно проходит 9 августа в День Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году операционная медсестра абдоминальной и неотложной хирургии и колопроктологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона Инна Моргун была награждена «Орденом Святого Пантелеймона».

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