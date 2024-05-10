В Нерубайском полиция задержала мужчину: нёс домой пакет с тротиловыми шашками

По меньшей мере три года заключения грозит жителю Одесского района за незаконное обращение со взрывчатыми веществами. Полицейские разоблачили мужчину, когда он нёс домой пакет с тротиловыми шашками и другими опасными предметами.

Материалы в отношении правонарушителя следователи уже направили в суд, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло в марте. Утром на улице одного из населённых пунктов Нерубайской сельской общины сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили горожанина, который нёс опасные предметы.

«На место происшествия немедленно была вызвана следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалистов управления взрывотехнической службы областной полиции. У мужчины правоохранители изъяли в общей сложности пять тротиловых шашек и три фрагмента от них, флегматизированный октоген, пластическое взрывчатое вещество на основе гексогена и алюминия, которые согласно выводу взрывотехнической экспертизы относятся к взрывчатым веществам, пригодным к взрыву», — говорится в сообщении.

По словам и.о. начальника территориального подразделения полиции Алексея Карпова, «на основании собранных улик мы под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинение в незаконном приобретении, ношении, хранении взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Это преступление квалифицируется по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и влечёт наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до семи лет. Обвинительный акт направлен в суд».

Одесса News информировала о задержании в апреле 2024 года жителя одного из населённых пунктов Великодальницкой объединённой территориальной громады Одесской области, который привёз из зоны боевых действий две гранаты, более 500 граммов пластического взрывчатого вещества, почти 5 метров огнепроводной проволоки, три запала, пять собственно запалов запала, 8 капсул-детонаторов и три части взрывателя с целью продажи.

Фото иллюстративное

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