Дамбу Хаджибейского лимана вот-вот прорвёт, если не принять срочных мер

Дамбу Хаджибейского лимана необходимо срочно укреплять.

Это отметили участники внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством Министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Заседание провели по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В заседании приняли участие представители Одесской облгосадминистрации и городского совета, ГСЧС, Министерства защиты окружающей среды, Минфина, Службы автомобильных дорог.

«Дамба Хаджибейского лимана — стратегически важное сооружение для безопасности Одесской области, эксплуатирующееся около 100 лет. Сейчас дамба нуждается в укреплении для предупреждения каких-либо негативных последствий. Поэтому руководство города и области должны подготовиться и провести ремонтные работы как можно быстрее», — отметил Чернышов.

По результатам заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации совместно с Укравтодором, Министерством инфраструктуры и Одесским городским советом поручено провести техническое обследование дамбы и определить её техническое состояние. После этого — выполнить необходимый комплекс работ по ремонту и укреплению гидротехнического сооружения.

Как сообщала Одесса News, Одесская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций призвала облгосадминистрацию принять меры для недопущения прорыва насыпной дамбы Хаджибейского лимана. Также отмечали, что состояние дамбы в течение 2020 года ухудшилось, есть угроза затопления части Суворовского района Одессы.

В марте народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова направила депутатский запрос премьер-министру, министрам инфраструктуры, защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, председателю Одесской облгосадминистрации и мэру Одессы относительно комплексного решения вопроса, связанного с аварийным состоянием бесхозного гидротехнического сооружения – дамбы Хаджибейского лимана. «Страшно подумать, что будет с Одессой, если прорвётся Хаджибейская дамба», — прокомментировала она отправленный запрос.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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