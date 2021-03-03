Без помощи области мэр Одессы не может справиться с проблемами Хаджибейской дамбы

Дамба Хаджибейского лимана с 2003 года находится в аварийном состоянии. С 2014 года мэр Одессы Геннадий Труханов на областном и государственном уровнях инициирует проведение её реконструкции.

«Практически ежегодно нами направляются обращения к Премьер-министру, в Кабинет Министров Украины, к народным депутатам о принятии мер для предотвращения катастрофы», — сказал 2 марта на расширенном выездном рабочем совещании по проблеме дамбы мэр Одессы Геннадий Труханов.

На совещание прибыли председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, представители ГСЧС Украины, профильные специалисты областных и городских администраций, проектных организаций и Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

По оценкам специалистов, в случае прорыва Хаджибейской дамбы будет затоплена территория порядка 23 кв.км (2300 га), пострадают тысячи человек. В зону возможного затопления попадают: железнодорожная ветка, свыше 50 предприятий и организаций, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, Одесская ТЭЦ, ООО «Инфокс» СБО «Северная» с иловыми площадками, учебные учреждения, роддом и Центр семейной медицины. Будет нарушено энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение Суворовского района Одессы и центральной части города.

Как было отмечено на совещании, сообщает официальный сайт города, дамба, расположенная на границе города и области, юридически является бесхозным сооружением. Благодаря взаимодействию города и области в 2016 году было выделено финансирование и проведены противоаварийные работы, которые смогли на некоторое время стабилизировать ситуацию. В феврале 2020 года ураганный ветер и сильные волны нанесли ощутимый ущерб дамбе. Наиболее опасные места прорыва — участки прохождения трубопроводов от насосных станций №4 и №5, которые проложены в теле дамбы. На сегодняшний день фиксируется просачивание воды сквозь стены станций.

«Сегодня я возлагаю на наш визит большие надежды и уверен, что они не безосновательны, так как координация действий и консолидация усилий города и области уже проявляются по многим направлениям», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Городской голова отметил, что в ближайшие дни будет проведено заседание городской Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, подготовлены документы для областной Комиссии ТЭБ и ЧС с целью выделения средств из резервного фонда для проведения противоаварийных работ на наиболее опасном участке дамбы.

«Главная задача сегодня — не допустить критической ситуации. Уверен, совместными усилиями удастся решить эту проблему», — подчеркнул глава Одесской облгосадминистрации. Также Сергей Гриневецкий отметил, что будет проведена встреча с руководством Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) по вопросу расширения данного участка Объездной дороги со строительством новых энергоэффективных насосных станций.

В ходе совещания было отмечено, что вопрос требует комплексного решения. Необходимо также принять меры для снижения уровня воды в Хаджибейском лимане. Ежедневно с СБО «Северная» в лиман сбрасывается порядка 150 куб. м очищенных стоков, при этом отвод воды из лимана осуществляется только естественным путём, в основном, за счёт испарения. Наиболее эффективным способом является завершение проекта глубоководного выпуска сточных вод от станции биологической очистки «Северная» в море.

Кстати. Фактически дамба не является классическим гидротехническим сооружением и по надёжности не соответствует необходимому классу капитальности. Земельная насыпь дамбы сооружалась в 40-х годах прошлого века в аварийном порядке без какого-либо проекта путём отсыпки грунта, песка, камней и других материалов на неподготовленную основу. К тому же в конце 60-х годов без соответствующих экспертных выводов дамба преобразована в отрезок автодороги. Движение большегрузных автомобилей осложнило и без того аварийное состояние сооружения.

Фото и видео: «Одесса»

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