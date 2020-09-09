Российская Фемида дала известному актёру 8 лет тюрьмы (фоторепортаж)

Пресненский суд Москвы вынес приговор актёру Михаилу Ефремову.

Как сообщает РБК, он признан виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров.

Михпил Ефремов приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

С утра 8 сентября у здания суда поддержать актёра собрались поклонники, коллеги и даже оркестр барабанщиц.



Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова



Актёр Иван Охлобыстин. Накануне он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову.

Писатель Дмитрий Быков. Сотрудничал с Ефремовым в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший».



Михаил Ефремов в здании суда.



Актёр Никита Джигурда



Лидер треш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).

Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев.



Поддержать актёра пришли и его поклонники.

