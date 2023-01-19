В Одессе отмечают Крещение: Не зайдя в воду, волну не поймаешь

Сегодня Святое Богоявление, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или, как говорят в народе — Крещение, Иордан.

Праздник принадлежит к числу двунадесятых, то есть главных церковных праздников, и им завершается Рождественско-новогодний цикл. Событие посвящено крещению в водах реки Иордан Иисуса Христа, которое совершил пророк Иоанн Креститель.

Учитывая это, все ключевые обряды на Крещение были связаны с водой. Утром обязательно шли в церковь, где после праздничного богослужения происходило торжественное освящение воды, которое называли великим. По традиции, воду освящали под открытым небом, на берегах водоёмов: рек, озёр, морей. На льду вырубали прорубь в виде большого креста, куда священник погружал крест. Сразу после освящения воду пили и умывались ею. Была известна традиция купаться в водоёме, в котором только что освятили воду.

Семь дней подряд Богоявленской водой надо было смазывать уши — «чтобы хорошо слышали», глаза — «чтобы хорошо видели» и лоб — «чтобы мудрой была голова». Освящённую на Крещение воду считали своеобразной панацеей от многих недугов; ею также освящали здания, животных, зерно и тому подобное.

С этим праздником связаны такие приметы: «на Крещение день тёплый — будет хлеб тёмный», «во время освящения воды идёт снег – будут хорошо роиться пчёлы и колоситься хлеба».

Обычно, в ночь с 18 на 19 января на одесских пляжах проходят Крещенские купания. Но война изменила всё. Идти на море — опасно: виной этому мины, постоянно к берегу прибивающиеся штормами. Такое купание может закончиться трагедией.

Поэтому Одесская епархия открыла двери храмов, чтобы дать возможность в этот святой день безопасно окунуться в освящённую крещенскую воду.

Так, сегодня, в день праздника Крещения Господня на территории Свято-Покровского скита в с.Мариновка Одесского района обустроено место для купания в Крещенской купеле монастыря, которое внесено в перечень специальных мест на время проведения мероприятий, связанных с празднованием Крещения. Здесь на дежурстве задействованы спасатели ГСЧС, бригада скорой помощи, базирующаяся на территории монастыря. Всем прибывающим в Мариновку предлагают чай и угощение, здесь обустроены раздевалки, есть возможность набрать святой воды из монастырского источника.

Крещенскую воду испробовали сегодня также и в трёх одесских храмах — Свято-Успенском кафедральном соборе на ул. Преображенской, храме Алексея человека Божьего на Алексеевской площади и в храме святых мучеников Адриана и Натальи, что на Французском бульваре.

Одесские моржи с 5 утра успели в Beach Club Nemo окунуться в открытом бассейне с холодной морской водой, освящённой накануне праздника. Их ждали согревающие напитки, вкусности, а с 10 утра будет открыт свободный вход со стороны набережной в центральный бассейн. Будет музыка и весёлые аниматоры.

Одесса News опубликовала локации, где можно окунуться в крещенские воды.

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