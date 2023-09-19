В Украине зарегистрировано более 100 тысяч безработных

В Украине на 1 сентября зарегистрировали 108,7 тысяч безработных.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

По данным ГСЗ, среди 108,7 тыс. официально зарегистрированных безработных 78,8 тыс. (или 72%) составляют женщины, 29,9 тыс. (28%) – мужчины.

Среди зарегистрированных безработных 23% имеют возраст до 35 лет, 29% – в возрасте от 35 до 44 лет, 29% – в возрасте от 45 до 55 лет, 19% – более 55 лет.

Отмечается, что на 1 сентября в ГСЗ зарегистрировано 71,3 тыс. вакансий.

Всего услугами Службы занятости в течение января–августа воспользовались 523 тыс. украинцев, из которых 394,6 тыс. — зарегистрированные безработные. Помощь получали 254,6 тыс. человек.

При содействии центров занятости в этот период трудоустроено 145,5 тыс. человек, в том числе 103,6 тыс. зарегистрированных безработных. Наибольшее количество украинцев трудоустроено в сфере торговли (19%), в перерабатывающей промышленности (18%), в сельском хозяйстве (15%), в здравоохранении и социальной помощи (8%), в государственном управлении и обороне (7%), в образовании (7%).

Как сообщала Одесса News, в Украине с 1 января 2024 года заработает новая система оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, при этом 70% зарплаты составит должностной оклад, а 30% — премия.

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