Двух полузамёрзших палестинцев нашли измаильские пограничники

Двух истощённых, полузамёрзших палестинцев, прятавшихся под полуприцепом грузовика, обнаружили 26 января пограничники Измаильского отряда в паромном пункте пропуска «Орловка».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что разоблачить нелегальных мигрантов охранникам границы помогла четырёхлапая помощница.

У иностранцев паспортов не было, однако сообщили, что являются гражданами Палестины.

Учитывая, что температура воздуха составляла 7 градусов ниже нуля, а нарушители границы путешествовали на осях полуприцепа, они крайне замёрзли и не могли двигаться. Пограничники предоставили им первичную медицинскую помощь, напоили горячим чаем и накормили.

В настоящее время устанавливаются лица правонарушителей, после чего они будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и в порядке реадмиссии переданы румынской стороне.

Есть ли в действиях водителя, гражданина Турции, признаки преступления, предусмотренного ст.322 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», выяснит дальнейшая проверка обстоятельств правонарушения.



Комментирует офицер отдела пограничной службы «Рени» Андрей Кудряченко.



Как сообщала Одеса News, в январе 2021 года пограничники Одесского отряда задержали в Черноморском морском порту группу нелегалов из Сирии, прятавшихся в полуприцепе с автомаслом, который прибыл на теплоходе из Турции.

Фото и видео: Госпогранслужба

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod