Баскетбольная Суперлига: южненский «Химик» одержал шестую победу в сезоне

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. Южненский «Химик» на выезде обыграл «Харьковских Соколов» со счётом 93:77.

Об этом сообщает XSPORT.

В Харькове действующий чемпион неожиданно проиграл дебютанту лиги первую половину матча. В третьей и четвёртой четверти «Химик» развернул игру в свою пользу и победил 93:77.

«Чемпион Украины дожал дебютанта элитного дивизиона в заключительной десятиминутке во многом благодаря усилиям американского разыгрывающего Айзеи Уильямса, который закончил матч с 37 очками в активе. Это новый рекорд результативности в нынешнем сезоне», — говорится в сообщении.



Таким образом, «Соколы» продлили свою серию поражений до семи матчей, а «Химик» одержал шестую победу и в воскресенье отправится в Днепр, где в главном матче неделе сыграет против команды Дениса Журавлёва.

Самые результативные игроки матча: Айзея Уильямс (37 очков) — «Химик», Джин Тиг (25 очков) — «Харьковские Соколы».

«Химик» набрал 13 очков и поднялся на второе место. А лидирует в турнирной таблице Суперлиги «Прометей», в активе которого 7 побед и 15 очков.

Как сообщала Одесса News, форвард южненской баскетбольной команды «Химик» Льюис Салливан признан лучшим игроком MVP тура в Суперлиге.