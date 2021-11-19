«Химик» уступил «Мавпам», а «Одесса» — «Будивельныку»

В матче баскетбольной Суперлиги «Химик» (Южный) проиграл на домашней площадке «Черкасским Мавпам» – 63:76.

Об этом сообщает ХSPORT.

«Команды выдали равную первую четверть, но уже во втором отрезке «Мавпы» взяли встречу под свой контроль. «Химик» лишь в четвёртой четверти вернулся в игру, что, впрочем, не спасло хозяев от поражения», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что самыми результативными игроками матча были Айзек Хамильтон («Мавпы») – 19, Деон Эдвин («Химик») – 15, Кристиан Джонс («Химик») – 15, Дювон Максвелл («Мавпы») – 15.

Во втором матче дня «Одесса» уступила дома «Будивельныку» (Киев) – 76:92.

«Гости ударно провели две первые четверти и ушли на большой перерыв с комфортным перевесом в 17 очков. В последующих 10-минутках одесситы навязывали более равную борьбу, но существенно сократить отставание им не удалось – итоговые 76:92 на табло», — говорится в сообщении.

Кстати, поражение стало для хозяев площадки 10-м в чемпионате Украины. Самый результативный игрок матча: Владимир Конев («Будивельнык») – 19.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: 1.«Прометей» – 13 побед (13 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 11 (15) – 73%, 3.«Киев-Баскет» – 9 (13) – 69%, 4.«Харьковские Соколы» – 9 (14) – 64%.

Как сообщала Одесса News, 14 ноября баскетболисты «Киев-Баскет» победили на гостевой площадке «Химик» (Южный) – 93:69.

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