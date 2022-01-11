Одесская теннисистка Свитолина побывала в гостях у Гордона и дала 2-часовое интервью

11 января вечером на YouTube-канале «В гостях у Гордона» выйдет интервью основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона с украинской теннисисткой, первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Интервью продолжалось два часа. Его трансляция начнётся в 18.00, — пишет издание.

Во время интервью Свитолина рассказала, почему плакала во время Олимпийских игр в Токио и вообще часто ли плачет во время соревнований, сколько в её развитие вложил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов, какие страны предлагали ей поменять гражданство и выступать под их флагами, придерживается ли диеты и почему отказалась от мяса и рыбы, как познакомилась со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом и как его приняла семья Свитолиных, какой ценный совет дал ей украинский боксёр Владимир Кличко и когда планирует закончить спортивную карьеру.

«Я думаю, что для женщин 30–32 года – это такой возраст, когда ты думаешь о завершении карьеры. Но это всё зависит от того, какой у тебя стиль игры, насколько ты выдохся ментально и насколько ты можешь ещё физически себя давить этой ежедневной работой. Поэтому это всё будет зависеть… Ежегодно я просто обдумываю это всё и знаю, чего я хочу, свои задачи. И надеюсь, что всё будет без травм, что ещё смогу отыграть хорошее количество лет», – сказала спортсменка.

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. С детства занималась теннисом. В 12 лет переехала в Харьков.

Первый серьёзный титул Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA) Элина выиграла в 2013 году, когда одержала победу на турнире серии International в Азербайджане. В том же году Свитолина вошла в топ-50 мирового рейтинга WTA, в 2015 году – в топ-20, а в 2017 году – в топ-10. Она стала первой украинкой, которая попала в десятку сильнейших теннисисток мира. Самое высокое место в рейтинге – третье – Свитолина занимала в 2017–2018 годах. Сейчас одесситка на 16-м месте.

За свою карьеру Свитолина выиграла 16 титулов WTA, последний – в 2021 году в Чикаго, и заработала $21 млн призовых. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио она завоевала бронзовую медаль. Это первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.

В июле 2021 года Свитолина вышла замуж за Монфиса (он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Как сообщала Одесса News, вернуться в топ-10 рейтинга WTA Свитолина сможет ещё в январе, однако для этого ей необходимо удачно выступить на Australian Open, который пройдёт с 17 по 30 января.

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