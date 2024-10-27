Одесский «Черноморец» сыграл вничью со львовским «Рухом»

Со счётом 1:1 завершился поединок на «Арене Львов» в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) между львовским «Рухом» и одесским «Черноморцем».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

У хозяев на 53-й минуте отличился Илья Квасница, у гостей на 83-й – Денис Янаков, после чего «моряки» спокойно довели игру до финального свистка.

Турнирное положение: «Динамо» – 25 очков (после 9-ти игр), «Александрия» – 23 (9), «Полесье» – 21 (9), «Шахтёр» – 19 (9), «ЛНЗ» – 15 ( 10), «Рух» – 14 (10), «Кривбасс» – 14 (9), «Карпаты» – 12 (10), «Заря» – 12 (9), «Черноморец» – 12 (11), «Верес» » — 10 (10), «Ворскла» — 9 (10), «Колос» — 8 (10), «Левый Берег» — 8 (10), «Оболонь» — 5 (10), «Ингулец» — 5 ( 10).

Одесса News информировала, что в предыдущем, 10-м туре национального первенства по футболу. одесский «Черноморец» дома сыграл вничью с ривненским «Вересом» – 1:1.

Фото и видео: пресс-служба ФК «Черноморец».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy