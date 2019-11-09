Молодым учителям будут выплачивать одноразовую денежную помощь

Молодым учителям со следующего года будут выплачивать единовременное пособие в размере десяти прожиточных минимумов.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщает Укринформ.

«Мы не можем одномоментно, учитывая состояние и ситуацию в нашей стране, повысить заработные платы всем, поскольку в нашей системе работает более 900 тысяч педагогических, научно-педагогических кадров. Мы будем двигаться постепенно. Но на следующий год мы закладываем дополнительных почти 10 млрд грн на индексацию заработных плат и повышение отдельных категорий. В частности, на следующий год мы решили поддержать молодых учителей. Это та категория педагогов, которая получает очень часто наименьшую плату при работе в школе. Поскольку заработная плата педагога формируется в большей степени из-за стажа работы, получается так, что и молодой учитель получает чрезвычайно маленькую заработную плату. Поэтому на следующий год мы хотим дать единовременное пособие в форме десяти прожиточных минимумов почти 75 тысячам украинских педагогов», — отметила Новосад.

По её словам, единовременное вознаграждение составит 21 тысячу гривен. Министерство также разработает механизм, чтобы предотвратить случаи, если молодой педагог воспользуется помощью и покинет работу в школе.

Также министр образования и науки сказала, что ведомство работает над новой системой оплаты в дошкольном образовании.

Новосад пообещала, что изменится подход к оплате труда учителей в школах.

«Мы хотим изменить ситуацию — чтобы у учителя был большой оклад, а не, как сейчас, маленький оклад, а вокруг него немало надбавок, которыми часто манипулируют», — отметила министр.

Как сообщала Одесса News, с января 2020 года с отменой тарифной сетки оплаты труда педагогических работников зарплата педагогов вырастет от 28 до 70%.