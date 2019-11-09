Одесский политех попал в европейскую стипендиальную программу

Пять команд Одесского политехнического университета попали в третий сезон образовательно-стипендиальной программы CIG R&D LAB.

Победителей определили в результате сложного отбора, сообщается на сайте программы.

«В течение 2019/2020 учебного года студенты будут получать стипендии на развитие своих проектов при менторской поддержке CIG (Chernovetskyi Investment Group, одна из крупнейших инвестиционных компаний в Восточной Европе). В июне стартапы, которые достигнут наибольшего прогресса в создании собственного продукта, получат грант на его реализацию», — говорится в сообщении.

Среди нынешних проектов, подготовленных командами одесских студентов, экспертов заинтересовали такие:

— UniGlove — варежка-контроллер на интуитивном управлении, которую можно использовать как джойстик, контроллер для дронов и других устройств;

— Медицинский прибор Thyrol для определения текущего уровня обмена веществ для людей с заболеванием щитовидной железы;

— Cash Back and Android — terminal — механизм упрощения ведения бизнеса, создания POS-терминалов и функционирования cashback;

— Security Space — система, которая оснащает камеры видеонаблюдения высокой степенью распознавания тревожных ситуаций и качественной видеоаналитикой;

— Автоматизированная система мониторинга полива сельскохозяйственных почв.

Кроме Одесского политеха, в третьем сезоне CIG R&D LAB примут участие студенты Харькова и Львова, у которых впереди 8 месяцев кропотливой работы.

В этом году в Одессе финальный грант CIG R&D LAB в полмиллиона гривен получили Никита Сыромятников и его команда для развития виртуального ассистента Jarvis.

Кстати. Компания Chernovetskyi Investment Group была основана в 2013 году с инвестиционным потенциалом более $100 млн. В портфель фонда входят украинские IТ-компании Softcube и Zakaz.ua. Последняя стала участником всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне. В 2015 году CIG инвестировала $1 млн в платформу для детей KIDOZ (Израиль) и $1 млн — в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor. В 2017 году были сделаны инвестиции в индийский проект по доставке готовых блюд InnerChef, а также в компанию Kray Technologies, производителя коммерческих дронов для агропредприятий. В 2017 году CIG основала образовательно-стипендиальную программу CIG R&D LAB.