Одесская мэрия залатала провал по улице Маршала Говорова

Специалисты инспекции по благоустройству города Департамента архитектуры и градостроительства в ходе мониторинга Приморского района в конце октября 2019 года зафиксировали провал и проседание дорожного покрытия по ул. Маршала Говорова в районе домов №№ 10-12.

Как сообщает официальный сайт города, было установлено, что разрушение дорожного покрытия произошло из-за неисправных сетей водоснабжения. Длительное вымывание основания под полотном дороги стало причиной появления провала вдоль прохождения сетей водоснабжения и привело к созданию аварийной обстановки для автомобильного транспорта.

Отмечается, что для устранения провала инспекторы по благоустройству совместно с представителями ООО «Инфокс» провели обследование разрушенного участка. Авария на сетях водоснабжения была ликвидирована силами ООО «Инфокс».

Дорожное покрытие на месте проведения работ восстановили специалисты КП «Городские дороги».

Инспекция по благоустройству города обращается с просьбой к жителям города при обнаружении провалов улично-дорожной сети звонить по телефону: 726-17-66.

Фото: «Одесса»