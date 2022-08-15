В Одессе задержан коллаборант с оружием и агитационными материалами

Правоохранители задержали в рамках контрдиверсионной операции жителя Одессы, подозреваемого в причастности к сотрудничеству с РФ.

Во время обыска у него обнаружили не только антиукраинские агитационные материалы, но и оружие и боеприпасы, — сообщил в эфире всеукраинского телемарафона представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«В настоящее время следователи устанавливают, задержан ли причастный к диверсионной деятельности. Окончательную квалификацию предоставит суд», – отметил Братчук.

По его словам, в августе возросло количество задержаний пособников врага, причём жители Одессы, как и Николаева, активно помогают правоохранителям в разоблачении агитаторов и корректировщиков огня. «Почти все данные, поступающие в правоохранительные органы о деятельности местных коллаборантов, подтверждаются», – уточнил Братчук.

По данным облпрокуратуры, в течение апреля-июля органы досудебного следствия Одесской области передали на рассмотрение судов более полусотни обвинительных актов в отношении граждан, причастных к сотрудничеству с РФ, в частности, по фактам размещения и распространения материалов, содержащих оправдание и отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификацию её участников. За инкриминируемые обвиняемым преступления законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года правоохранители разоблачили жителя Одессы, который прославлял российских оккупантов и с нетерпением ждал их парада на Майдане Незалежности в Киеве.

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