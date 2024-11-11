Как одесским учителям будут насчитывать тысячу гривен с 1 января

Все учителя общеобразовательных учреждений Украины с 1 января будут получать ежемесячные доплаты к зарплате в размере 1 тыс. грн независимо от стажа или месторасположения – села или города.

Об этом 10 ноября в эфире национального телемарафона рассказал министр образования и науки (МОН) Украины Оксен Лисовой, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

По словам министра, механизм выплаты доплат «не потребует каких-либо дополнительных действий от учителей» – его обеспечит МОН. На доплаты в госбюджете на 2025 год выделят 12 млрд грн, добавил Лисовой.

«У нас разработан сценарий повышения зарплаты… При наименьшем поэтапном внедрении этого подхода — 40 млрд грн. А при одномоментном повышении зарплаты для всех педагогических работников – это 300 млрд грн. Поэтому мы решили использовать наличные средства, чтобы произвести такую ​​доплату на период войны в размере тысячи грн в этом учебном году и 2 тыс. грн – в следующем учебном году «чистыми на руки», – рассказал глава МОН.

Доплату к зарплате учителя будут получать до конца действия военного положения в Украине, отметил министр.

Средства на это, как и на другие расходы соцсферы, Украина получит от иностранных доноров-партнёров, резюмировал Лисовой.

Одесса News информировала, что 8 ноября в Одессе под руководством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было проведено региональное заседание правительства Украины, на котором было принято решение в поддержку наших педагогов.

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