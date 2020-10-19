Театр музкомедии приготовил для маленьких одесситов захватывающее зрелище

Fashion LOL — захватывающее театрализованное представление для детей от 3-х до 12-ти лет, подготовленное одесским театром музыкальной комедии!

Самые красивые, самые модные подружки LOL решили устроить лучшую fashion вечеринку, на которой должен появиться особенный гость, которого любят все Лолы, но в ходе отправления приглашений на вечеринку одной из подружек оно не пришло! Как развивались дальнейшие события, и кто является тайным гостем fashion вечеринки вы увидите на шоу Fashion LOL!

Яркие костюмы, интересные декорации, музыкальные номера, элементы шоу и, конечно же, любимые подружки LOL — подарят вам незабываемые эмоции и море позитива!

Дата и время начала: 24 октября, суббота, 11:00.

Цена билетов от 100 до 380 гривен. Их можно купить здесь.