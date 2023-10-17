ЖК «Изумруд» в Одессе — горячая точка с холодными батареями

В Одессе в настоящее время, по утверждению городского головы Геннадия Труханова, насчитывается 156 городских котелен, полностью готовых к старту отопительного сезона.

Однако, есть жилые дома, нуждающиеся в индивидуальном подходе. Один из них – ЖК «Изумруд» на улице Академика Сахарова, где остро стоит вопрос обеспечения здания отоплением.

По сообщению на Telegram-канале «Одесса. Официально», здесь сейчас основной проблемой является отсутствие части оборудования в котельной, что делает невозможным подачу тепловой энергии жильцам дома.

Отмечается, что владельцем помещения котельной является частное лицо. Также у управляющей компании есть задолженность перед АО «Одессагаз».

Мэр Одессы Геннадий Труханов выехал на место, где пообщался с жителями дома.

Общение продолжилось в здании Одесского городского совета – с представителями управляющей компании и руководителями профильных структур, в том числе – ДТЭК.

«Я приобщил к этой проблеме все соприкасающиеся структуры, наши профильные службы подробно изучают вопросы, чтобы найти оптимальный путь решения. Учитывая юридические сложности и длительное время существования проблемы, она не будет решена сразу. Однако мы консолидируем наши усилия и сделаем всё возможное, чтобы снабдить дом теплом», — отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание с руководителями профильных департаментов и предприятий о готовности города к отопительному сезону, который планируется начать 1 ноября.

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