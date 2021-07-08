В Дании построили самый высокий в мире замок из песка

В Дании построили самый высокий в мире песчаный замок высотой 21 метр.

Об этом сообщает Гордон со ссылкой на The Guardian.

По данным Книги рекордов Гиннесса, замок более чем на три метра выше, чем замок, который был построен в Германии в 2019 году и ранее владел этим титулом. Для создания нового рекордсмена использовали около 4,8 тыс. тонн песка.

Чтобы замок получился более цельным, для вязкости в песок добавили примерно 10% глины. После завершения «строительства» на конструкцию нанесли клей, чтобы она могла выдержать холодные и ветреные условия.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года Служба безопасности Украины задокументировала масштабную незаконную разработку песка в Беляевском районе Одесской области, вследствие которой государству причинён ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod