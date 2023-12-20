Европейские чиновники начали прогнозировать, что будет, если Путин победит

Тупик вокруг помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о вероятности того, что страна-агрессор Россия и её президент Владимир Путин могут победить.

Об этом 19 декабря пишет авторитетное издание Bloomberg, — сообщает ГОРДОН.

Поскольку выделение помощи от США и ЕС на общую сумму более $110 млрд столкнулось с препятствиями, вызывает сомнения то, как долго Киев сможет сдерживать российские силы и защищать украинские города, электростанции и порты от ракетных атак, говорится в публикации.

По данным агентства, помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали рассматривать последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времён Второй мировой войны. Они заново оценивают риски, которые Россия может представлять для членов альянса на востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с внутренними разговорами западных политиков.

По словам источников, последствия теоретической победы РФ будут ощущаться по всему миру, поскольку партнёры и союзники США задаются вопросом, насколько надёжными будут оборонные обещания Вашингтона. По их словам, последствия такой стратегической неудачи будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

Эта оценка к тому же не учитывает перспективу того, что экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп может снова победить на президентских выборах в следующем году и реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку с Путиным по поводу Украины, пишет Bloomberg.

Помимо роста скептицизма относительно стоимости поддержки Украины, неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом подняли вопросы о том, является ли достижимой публично заявленная цель Украины вернуть всю оккупированную Россией территорию, говорится в публикации. По оценкам экспертов, война может продолжаться долгие годы.

По мнению европейских чиновников, Россия, скорее всего, будет стремиться захватить больше территорий и разрушить больше инфраструктуры, если Украина не получит оружие, необходимое для самозащиты. По их словам, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

Сторонники Украины как в ЕС, так и в США утверждают, что помощь, скорее всего, будет одобрена в той или иной форме в начале следующего года. Но, по мнению официальных лиц, это вряд ли приведет к серьёзному прорыву на поле боя, пишет Bloomberg.

Одесса News информировала, что отсрочка предоставления Киеву американской помощи, по мнению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака 5 декабря во время своего официального визита в США, была бы чревата опасностью того, что Украина проиграет войну с Россией.

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, предоставление финансовой и военной помощи Украине отвечает национальным интересам Соединённых Штатов: «Мы не можем позволить Украине проиграть битву«.

Украине нужно время на восстановление, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов и прогнозирует, что новое крупное украинское контрнаступление может состояться только в 2025 году.

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