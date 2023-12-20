Принята городская программа «Ветеран Одессы» на 2024-2026 годы: что в ней

В Одессе принята городская программа «Ветеран Одессы» на 2024-2026 годы.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, Программа предусматривает ряд комплексных мер по поддержке военнослужащих в период введения военного положения в Украине, ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших (умерших, пропавших без вести при особых обстоятельствах) ветеранов войны и защитников и защитниц Украины.

Отмечается, что на реализацию мероприятий Программы на 2024-2026 годы в бюджете Одесской городской территориальной громады предусмотрено 406,8 млн. грн., из них по годам: 2024 год – 138,2 млн. грн.; 2025 год – 134,8 млн грн; 2026 год – 133,8 млн грн.

Программой, в частности, предусмотрены:

ежемесячные виды адресных пособий для лиц с инвалидностью в результате войны;

ежемесячные виды адресных пособий семьям погибших (умерших, пропавших без вести при особых обстоятельствах);

одноразовые виды адресных пособий на решение определённых социально-бытовых проблем;

мероприятия по восстановлению физического здоровья ветеранов, членов семей погибших (умерших), в частности, путём оказания помощи по протезированию, санаторно-курортному лечению, проведению лечения и т.п.;

предоставление различных видов пособий детям из числа семей ветеранов войны, семей погибших (умерших) и пропавших без вести военнослужащих (одноразовые денежные выплаты, частичная оплата обучения в учебных заведениях, материальная помощь ко Дню знаний первоклассникам, помощь на приобретение памперсов для детей в возрасте до 3-х лет);

предоставление адресной помощи на улучшение жилищных условий проживания, а именно: денежная помощь на проведение ремонта жилья, приобретение бытовой техники (холодильник, стиральная машина, бойлер), газового или электрического оборудования (газовая или электрическая плита, газовая колонка, АОГВ, газовый или электрический счётчик) и приборов учёта воды;

чествование погибших (умерших) ветеранов войны, военнослужащих и лиц, обеспечивающих оборону Украины, защиту безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

возмещение расходов на погребение ветеранов, установка надгробий на могилах погибших/умерших ветеранов войны и военнослужащих, защищавших нашу Родину и т.д.

Одесса News информировала об открытии в декабре 2023 года в Одессе Центра социально-психологической поддержки для внутренне перемещённых лиц.

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