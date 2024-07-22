Житель Одесской области подписал контракт с армией РФ, но сдался в плен ВСУ

34-летний житель посёлка Березино Тарутинского района Одесской области Артур Ян сбежал от мобилизации из Украины, после чего попал в армию российских оккупантов.

Видео с рассказом мужчины появилось в соцсети, которое 21 июля перепостил в Telegram украинский военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко.

Ян отметил, что боялся воевать, поэтому в 2023 году выехал из Украины транзитом через Молдову на территорию страны-агрессора РФ, где проживает его брат. За незаконный выезд во время военного положения он заплатил $6 тыс.

Но к брату, как сообщил мужчина, он так и не доехал, поскольку они поссорились. Сначала жил у знакомого в Псковской области, оформил российский паспорт, а потом переехал к его сыну в Нижний Новгород, добавил он.

По словам Яна, после того, как стабильной работы и жилья не стало, «на последние деньги» купил алкоголь и «сгоряча на нетрезвую голову» принял решение подписать контракт с российской армией.

Осознав, в какую ситуацию попал, он попытался убежать.

Как рассказал Ян, первая попытка провалилась – его поймали, а вторая – пришлась на боевое задание. Ночью он отстал от российской группы и направился в сторону подконтрольной Украине территории.

После нескольких дней блужданий он увидел украинские позиции, где сдался в плен.

Одесса News информировала, что попавшие в плен более двух лет назад защитники острова Змеиный после лечения и реабилитации в июле 2024 года вернулись домой к своим родным и близким.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy