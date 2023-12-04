Жизнь продолжается: за неделю в Одесской области родилось 208 малышей

За прошлую неделю в Одесской области родилось 208 детей, из них 107 мальчиков и 101 девочка.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Из-за непогоды, бурлившей в нашем регионе на этой неделе, несколько скорых с роженицами приходилось извлекать из снежных заносов спасателям. Но всё закончилось хорошо: малыши и их мамочки здоровы», — написал глава ООГА.

Одесса News информировала, что спасённая работниками ГСЧС из снежной ловушки беременная женщина родила младенца в Татарбунарской городской больнице.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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