В Измаиле объявлен траур по погибшим во время вражеской дроновой атаки

В Измаиле Одесской области 28 сентября день траура по погибшим из-за российской атаки дронами Shahed в ночь на 27 сентября.

До 16 увеличилось число пострадавших, трое погибших, — об этом в Telegram 27 сентября проинформировал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Что касается троих погибших. В Измаиле на завтра объявлен траур. Семьям будет оказана помощь в погребении», – сообщил Кипер.

«Восемь раненых находятся в больнице, из них один человек – в тяжёлом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести. Ещё восемь пострадавших продолжают лечение амбулаторно», – написал руководитель ООГА.

По его словам, из-за российской атаки в Измаиле пострадали четыре многоэтажных дома, повреждено также более 50 частных домов.

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) — атаки жилой инфраструктуры Измаила.

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