Бездыханные тела хозяек сгоревших домов обнаружили одесские спасатели

Днём 7 января белгород-днестровским спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Анисимова.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова установлено, что произошло возгорание домашнего имущества в одноэтажном частном жилом доме. Во время тушения пожара обнаружено тело хозяйки дома, 1941 года рождения», — говорится в сообщении.

9 спасателей с помощью 2-х единиц спецтехники пожар быстро локализовали и ликвидировали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, — отмечается в сообщении.

В этот же день спасатели также привлекались к ликвидации пожара в частном секторе в Нерубайской территориальной общине, в селе Великая Балка. По прибытию на место вызова было установлено, что горит жилой дом. Менее чем через полчаса пожар был полностью ликвидирован, однако на месте происшествия обнаружено тело женщины, 1936 года рождения. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрического обогревателя.

Одесса News информировала, что 2 января 2024 года во время ликвидации пожара в доме на улице Тепличной в селе Усатово Одесского района нашли тела двух погибших.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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