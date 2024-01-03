Прибывшие на пожар одесские спасатели обнаружили два обгоревших тела

2 января вечером в Службу спасения поступило сообщение о возгорании дома в селе Усатово Одесского района, на улице Тепличной.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание заброшенного здания. Менее чем через час пожар был полностью ликвидирован на площади 30 м кв.

«Во время тушения пожара обнаружены тела погибших: гражданин 1999 года рождения и гражданка 1974 года рождения. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации металлической печки», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 2 единицы спецтехники и 8 пожарных.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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