Во время т.н. СВО в Украине Россия потеряла 535 660 своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 24 июня 2024 годов ориентировочно составили около 535 660 (+1300 за последние сутки) человек.

Об этом утром 24 июня сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8031 танк (+12), вражеских боевых бронированных машин ‒ 15413 (+15 за последние сутки), артиллерийских систем – 14246 (+51), РСЗО – 1108, средств ПВО ‒ 863, самолётов – 359, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 11382 (+27), крылатых ракет ‒ 2323 (+2), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 19304 (+56), специальной техники ‒ 2397 (+20).

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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