Халатность врача из Подольска привела к смерти 8-летнего мальчика

Врачебная халатность привела к смерти маленького мальчика в одной из больниц Подольска Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Прокуроры Котовской местной прокуратуры сообщили о подозрении медику в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребйнка», — говорится в сообщении.

По версии следствия, врач-анестезиолог одной из больниц Подольска в марте этого года неверно ввёл лекарственный препарат в организм ребёнка, из-за чего у того случился анафилактический шок.

В результате 8-летний мальчик умер.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Подольского отдела полиции (ч.2 ст.140 УК Украины).

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырёх врачей и одного бывшего медика частного медицинского учреждения в Киевском районе Одессы, которым инкриминируется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что повлекло смерть 38- и 57-летних пациентов.