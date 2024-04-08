В Одессе задержали мошенников, которые обманули граждан более чем на 5 млн грн

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники.

Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По данным следствия, подозреваемые организовали противоправную финансовую схему, направленную на мошенническое завладение средствами широкого круга граждан под предлогом инвестирования в развитие предпринимательской деятельности в сфере разработки программного обеспечения, которую не собирались осуществлять.

«Они предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счёт компании, которая якобы помогает умножать капиталовложения. Также они обещали «бонусы» за привлечение к проекту других участников. Для усиления достоверности своей деятельности подозреваемые создали вебсайт компании и проводили публичные презентации и видеоконференции, на которых распространяли ложную информацию о своей предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сумма нанесённого гражданам ущерба достигает более 5 млн гривен. В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 25 граждан.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, являвшиеся орудием совершения преступлений, а также другие вещественные доказательства.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога. Продолжаются следственные действия по установлению других участников сделки, всех потерпевших и нанесённого ущерба.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трём гражданам Украины — двум жителям Одессы и одному из Днепра — по факту мошенничества путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Фото: Одесская облпрокуратура

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