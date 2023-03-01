В Одесской области 4 мужчин у границы с Молдовой пытались бежать от пограничников

28 февраля пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырёх мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Правонарушители оказались местными жителями одного из населённых пунктов Одесской области, — сообщает Госпогранслужба.

«Своё путешествие они спланировали ночью в надежде остаться незамеченными. Мужчин пограничники отделения «Фараоновка» обнаружили с помощью тепловизионного прибора. На требования правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и стали убегать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы охранников границы», — говорится в сообщении.

Задержанные объяснили, что планировали попасть в Молдову незаконным способом из-за ограничений в выезде.

В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст. 185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы» КУоАП.

Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в Одессе правоохранители объявили подозрение двум лицам, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно выехать за границу. Один из фигурантов – врач медицинского Центра психического здоровья.

Фото: Госпогранслужба

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