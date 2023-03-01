Одесские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Украины по плаванию

Одесские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Украины среди молодёжи и юниоров по плаванию, который состоялся в Броварах с 22 по 25 февраля.

Об этом сообщает отделение НОК в Одесской области.

«Одесские спортсмены завоевали 7 медалей на чемпионате Украины среди молодёжи (девушки — 2006-2007, юноши — 2005-2006гг.р.) и 2 медали — среди юниоров (2008-2009/2007-2008). Также по итогам соревнований», — гоорится в сообщении.

Отмечается, что Алексей Грабаров и Надежда Биловенко отобрались на международные соревнования «Multinations swim meeting 2023» (1-2 апреля, Лимасол, Кипр), а Алексей, к тому же, выполнил норматив для участия в чемпионате Европы среди юниоров, который пройдёт в июле в Белграде.

17-летняя Екатерина Караниколова (тренеры – Александра Курбанова, Нина Баженова) стала чемпионкой на дистанции 50 м на спине.

Обе медали в юниорской программе завоевала 14-летняя Полина Воробьёва, став чемпионкой на дистанции 50 м баттерфляем, а также завоевала бронзу на 200-метровке комплексом.

Как сообщала Одесса News, в феврале одесские спортсменки завоевали 3 медали на состоявшемся в Киеве чемпионате Украины по артистическому плаванию.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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