В Одессе ведутся работы по реставрации Дома Либмана

В Одессе идут ремонтно-реставрационные работы на памятнике архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Преображенской, 23 угол ул. Садовой — Доме Либмана.

Как сообщает официальный сайт города, на сегодняшний день проводятся укрепление несущих конструкций первого этажа, усиление дверных и оконных проёмов, по всему фасаду демонтируют старые оконные и дверные блоки, заменяя их на новые — энергосберегающие, меняют все входные двери на первом этаже.

«Компания-подрядчик установила строительные леса на фасаде Дома Либмана, а также защитную сетку для безопасности в случае падения элементов лепного декора и камней при проведении ремонтно-реставрационных работ. Вдоль фасадной части здания в целях безопасности установлено ограждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтно-реставрационные работы начались и на фасаде здания — проводится демонтаж штукатурного покрытия и декоративных элементов. Элементы перевозят в реставрационные мастерские для дальнейшего восстановления. Их состояние, в основном, неудовлетворительное.

Элементы, не подлежащие реставрации, будут восстанавливать по аутентичным образцам. Планируется усиливать кладку фасадов с помощью инъектирования восстановительными растворами. После того, как фасад усилят, оштукатурят и покрасят, восстановленные декоративные элементы вернут на свои места, а фасад здания оборудуют подсветкой.

По проекту также планируется отремонтировать кровлю с полной заменой стропильной системы, восстановить кровельную башню и световой фонарь здания, а также заменить водосточную систему.

Кроме того, отремонтируют цоколь здания, балконы и крыльца.

Завершающим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории.

Как сообщала Одесса News, в сентябре объект посетил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»